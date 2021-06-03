Жителям Самарской области будут подключать газ бесплатно вне зависимости от площади дома

В Самарской области разработан расширенный проект по газификации населения Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области людей будут подключать к газу бесплатно. Если раньше газовики планировали, что дома площадью более 300 кв.м должны снабжаться за деньги, то теперь все иначе. Депутаты "Единой России" смогли добиться отмены ограничений.

Бесплатная газификация будет проводится во всех регионах. А еще декабре 2020 года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписали новый инвестиционный документ по этому вопросу на период с 2021 по 2025 года, благодаря которому будут построены межпоселковые газопроводы и два газопровода-отвода с газораспределительными станциями.

Сейчас регион находится на 4 месте по уровню газификации населения в стране. В результате нововведений появятся дополнительные возможности для увеличения подачи газа действующими подключения новых потребителей в Самаре, Волжском и Сергиевском районах. Как отметил Дмитрий Азаров, также будут созданы условия для газификации населенных пунктов в Безенчукском, Волжском, Красноярском и Сызранском районах.