Грузовик загорелся около остановки в Самаре, движение транспорта перекрыто

Грузовик загорелся в Самаре. Фото - соцсети

В Самаре в четверг, 3 июня, на дороге загорелся грузовик. По данным МЧС России по Самарской области, горела кабина грузовика "КамАЗ".

Сообщение о возгорании поступило в 17:38. На месте работали 5 человек и 1 единица техники. Фура загорелась на улице Революционной около дома 72.

Пожарными на улице Революционной было перекрыто движение, поэтому общественный транспорт пустили в объезд. Как сообщили в компании "СамараАвтоГаз", автобусы, следующие по маршруту №2 отправили по улице Гагарина, Московскому шоссе, далее по Луначарского и Мичурина.