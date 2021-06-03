Президент Владимир Путин отметил важность строительства моста через Волгу около Тольятти

В Самарской области строят мост через Волгу

Соглашение о совместной реализации проекта "Строительство Обхода Тольятти" подписано между Евразийским банком развития и АО "ДСК "АВТОБАН" в присутствии губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в четверг, 3 июня, во время проведения Петербургского международного экономического форума.

В Самарской области продолжается масштабное строительство моста через Волгу в обход Тольятти. На настоящий момент готовность объекта составляет 23%, к концу года работы будут выполнены на 40%.

Протяженность моста составит 3,7 км. На правом берегу Волги автодорога соединится с подъездом от трассы М-5 к Ульяновску, на левом - с трассой М-5.

Ожидается, что появление новой 4-полосной магистрали позволит в два раза сократить время поездки из Самары в Москву, снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, а также повысит инвестиционную привлекательность региона.

Дмитрий Азаров отметил, что проложить трассу в составе международного транспорта маршрута в регионе стало наиболее оптимальным решением.

- Президент страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул значимость этого проекта как для России, так и для межгосударственного сотрудничества, для развития целого ряда регионов. Конечно, этот проект для нас является флагманским. Проект, на который сегодня равняются другие регионы, находится в центре нашего внимания, - сказал Дмитрий Азаров.

При подписании соглашения в режиме ВКС присутствовал президент страны Владимир Путин.

- Успешное развитие регионов зависит от современной транспортной инфраструктуры. В этой связи отмечу важность соглашения о строительстве обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Его реализация позволит модернизировать важный участок международного маршрута Европа-Западный Китай, - сказал Владимир Путин.