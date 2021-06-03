В Самарской области развивают кадровый потенциал и повышают эффективность управления

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и ректор Президентской академии РАНХиГС Владимир Мау подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и ректор Президентской академии РАНХиГС Владимир Мау во время Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве.

Сотрудничество региона с академией продолжается уже три года. Сотрудники академии оценивают потенциал чиновников и представителей кадрового резерва региона.

Заключенное во время форума соглашение позволит внедрить новые технологии для развития кадрового потенциала, повысить эффективность управления и сделать работу органов власти более открытой для граждан.

- Этим соглашением мы рассчитываем сделать следующий шаг. У нас много проектов, прежде всего связанных с подготовкой государственных и муниципальных служащих, и мы надеемся быть полезными губернатору, администрации области, – сказал Владимир Мау, поблагодарив губернатора Дмитрия Игоревича за плодотворное сотрудничество.

Глава региона в свою очередь отметил, что академия является ведущим образовательным учреждением, которое работает с кадровым резервом страны. "Кадровые резервы академии стажируются на территории Самарской области. Когда-то я предложил проводить стажировки на территории нашего региона, и благодаря Владимиру Александровичу это реализовано", - сказал губернатор.