В Самаре из-за ремонта теплотрасс перекроют проспект Кирова и несколько улиц

В Самаре из-за ремонта теплотрасс перекроют дороги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 11 июня в Самаре перекроют несколько улиц из-за ремонта теплотрасс. Об этом сообщили в мэрии города.

Дорогу будут перекрывать на проспекте Кирова, на пересечении Печерской и Авроры, а также на перекрестке Мяги и Мориса Тореза.

Ограничения продлятся до 15 июня. В этот период на проспекте Кирова движение троллейбусов будет закрыто, они поедут по Заводскому шоссе. Автобусы же продолжат там ездить. Для них сделают временные объезды вдоль проспекта Кирова.

В этом году в Самаре обновят 27 км теплосетей - это 54 км труб.