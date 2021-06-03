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Общество3 июня 2021 21:00

В Самаре из-за ремонта теплотрасс перекроют проспект Кирова и несколько улиц

В город поменяют 54 км труб
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре из-за ремонта теплотрасс перекроют дороги

В Самаре из-за ремонта теплотрасс перекроют дороги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 11 июня в Самаре перекроют несколько улиц из-за ремонта теплотрасс. Об этом сообщили в мэрии города.

Дорогу будут перекрывать на проспекте Кирова, на пересечении Печерской и Авроры, а также на перекрестке Мяги и Мориса Тореза.

Ограничения продлятся до 15 июня. В этот период на проспекте Кирова движение троллейбусов будет закрыто, они поедут по Заводскому шоссе. Автобусы же продолжат там ездить. Для них сделают временные объезды вдоль проспекта Кирова.

В этом году в Самаре обновят 27 км теплосетей - это 54 км труб.