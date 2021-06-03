В Самаре залили фундамент детского центра ЕРПЦ около Ботанического сада

В Самаре залили фундамент для детского центра ЕРПЦ около Ботанического сада. Фото - скриншот
В Самаре подготовили фундамент детского образовательного центра РПЦ около Ботанического сада. Видео, на котором видно результат работ, опубликовал видеоблогер Евгений Щекин.
Ранее на месте спорного строительства заложили памятную капсулу, а на тот момент будущий фундамент освятили.
Некоторых горожан возмутило, что центр строят на участке земли, который раньше относился к Ботаническому саду, а также усомнились в законности передачи земли.
Как ранее сообщили "КП-Самара" в Самарском университете (в чьем ведении находится Ботанический сад), на земельных участках, которые находятся в бессрочном пользовании вуза, строительство не ведется. В департаменте градостроительства сообщали, что правообладателем этого участка является Самарская епархия РПЦ.