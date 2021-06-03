В Узюково произошел крупный пожар. Фото - соцсети

Крупный пожар произошел в селе Узюково Самарской области в четверг, 3 июня. Информация об этом появилась в группе "Происшествия Тольятти".

Как пишут очевидцы, на пожаре сгорели коровы и телята. Также сообщается, что горел дом, которой принадлежал местной женщине, торговавшей молоком.

Очевидцы сообщали, что на месте работали две пожарные машины.

Ранее в Самаре загорелся грузовик на улице Революционной, из-за чего было перекрыто движение общественного транспорта. Кроме того, произошел крупный пожар на улице Арцыбушевской, где загорелись два дома.