Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с президентской платформой

Представители Самарской области и президентской платформы «Россия – страна возможностей» подписали соглашение о сотрудничестве

Представители Самарской области и президентской платформы «Россия – страна возможностей» подписали соглашение о сотрудничестве во время Петербургского международного экономического форума.

Проекты, которые реализуются платформа «Россия – страна возможностей», популярны в Самарской области. Идет сотрудничество по различным направлениям, проводятся стажировки кадрового резерва.

Соглашение предполагает проведение совместных акций, проектов и круглых столов, на которые пригласят экспертов и лидеров общественных мнений. Кроме того, в уже существующих конкурсах президентской платформы могут появиться дополнительные номинации.

- Это тысячи и тысячи успешных практик по развитию личностного потенциала людей. Например, флагманский проект «Лидеры России», около 90% победителей которого уже получили продвижение по карьерной лестнице в разных сферах. Речь не идет только о государственном и муниципальном управлении. Это и бизнес. Бизнесу не меньше нужны эффективные руководители, менеджеры, ответственные за свои трудовые коллективы, за порученное направление, ответственные перед своей страной, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.