В Самарской области в выходные похолодает до +8 градусов

В выходные будет прохладно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС дали прогноз погоды на ближайшие выходные 4-6 июня 2021 года. По прогнозу синоптиков, в Самарской области будет прохладно и дождливо в эти дни.

В пятницу, 4 июня, местами по Самарской области пройдут сильные дожди. Температура воздуха днем составит +15…+20 градусов, ночью до +14 градусов.

5 июня в Самаре будет облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. Температура днем по области составит +19…+24 градусов, ночью похолодает от +8 до +13 градусов.

В воскресенье, 6 июня, в Самаре будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +24…+26 градусов, ночью по области будет +8…+13.

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Так, в пятницу ожидается усиление северо-восточного, восточного ветра с порывами 17-22 м/с. Неблагоприятные гидрометеорологические явления сохранятся до конца дня.