В Самаре во время застолья мужчина жестоко убил двух друзей, а третьего ранил

Мужчина поссорился со своими друзьями и схватился за нож Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшное убийство произошло в Самаре в Красноглинском районе. Почти год следователи распутывали дело об убийстве, и сейчас местный житель ждет приговора суда за убийство двоих друзей и ранение третьего.

По версии следствия, 20 июня 2020 года четверо друзей расписали алкогольные напитки на пустыре в Красноглинском районе Самары. В ходе застолья, 34-летний мужчина вспылил и набросился с ножом на своих друзей.

- В результате завязавшейся ссоры, обвиняемый нанес несколько ударов ножом двум мужчинам и женщине. Один из мужчин от полученных травм скончался на месте, женщина умерла в больнице, а третьего друга удалось спасти, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Следствием была собрана достаточная доказательная база, чтобы передать дело с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.