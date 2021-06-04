В Самаре злостный нарушитель ПДД отправил мотоциклистов в больницу

Мужчина на "мерсе" спровоцировал аварию на Демократической. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером 3 июня на улице Демократическая в Самаре произошло ДТП с участием мотоцикла. По данным ГИБДД, 42-летний водитель на автомобиле Mercedes Benz GLE 35 нарушил ПДД и спровоцировал аварию с мотоциклом «Ямаха».

- По предварительным данным, водитель нарушил ПДД при выезде с прилегающей территории. Мужчина поворачивал налево, несмотря на установленный знак «Движение направо». В результате чего произошло столкновение с мотоциклом, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Пострадали двое молодых парней – 26-летний водитель мотоцикла и его 24-летний пассажир. По данным полицейских, они оба были в застегнутых мотошлемах. Пострадавших с различными травмами доставили в медицинское учреждение. Пассажира после осмотра врачей отпустили домой, а водитель был госпитализирован в травматологическое отделение.

Как выяснилось, виновник аварии за год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 152 раза. В списке нарушений также и несоблюдение правил разметки – 21 раз.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия, по результатам которой будет принято процессуальное решение.