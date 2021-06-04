Поклонников Грушинского попросили привиться в преддверии фестиваля

Гостей ждут на Грушинском фестивале

Организаторы объявили точные даты, в которые пройдет Грушинский фестиваль в 2021 году. Он состоится в первые выходные июля, начнется 1 июля. Пока не озвучена программа и имена гостей мероприятия, но подготовка идет полным ходом. На поляне традиционно будет работать парковка, рынок, организуют палаточный городок. К месту проведения фестиваля пустят больше электричек.

Организаторы особо отметили, что в этом году готовят новые сюрпризы - в том числе и музыкальные.

- Но для того, чтобы фестиваль состоялся, постараться должен каждый. Любые изменения в эпидемиологической ситуации могут негативно сказать на планах проведения фестиваля. Поэтому задача каждого - максимально защитить себя и близких, а значит - не откладывать на потом вакцинацию от коронавируса, которая сегодня уже приобрела массовый характер, - отмечают они.

Также стало известно, что заявки на песенный конкурс в этом году будут принимать сразу на поляне, онлайн заявочная кампания проходить не будет. Приём заявок будет проходить на Поляне с 10:00 1 июля до 12:00 2 июля. В ближайшее время будет опубликовано Положение о конкурсе.

Напомним, что Грушинский фестиваль проходит традиционно в Самарской области в начале июля в форме туристического слета на Мастрюковских озерах. Мероприятие посвящено памяти Валерия Грушина, который погиб студентов на реке Уде, спасая детей.