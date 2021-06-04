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Общество4 июня 2021 8:48

В Самаре нашли 60 чрезвычайно опасных детских площадок

Они расположены в охранной зоне сетей холодного водоснабжения
Анастасия МЫШКИНА
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В Самаре детские площадки ставят на сетях

В Самаре детские площадки ставят на сетях

В Самаре нашли шестьдесят детских площадок, которые находятся прямо над сетями холодного водоснабжения. Игры на них детей - очень опасны. В РКС-Самара рассказали, что когда утечка возникает на сетях под заборами или гаражами или другими объектами, приходится долго искать хозяев, заниматься демонтажом.

- Сотни детей каждый день подвергаются опасности, рискуют своим здоровьем и даже жизнью. Именно поэтому ресурсоснабжающая компания занимает принципиальную позицию: на сетях детским площадкам не место, - рассказали в РКС -Самара.

В компании также отметили, что за последние годы таких опасных площадок стало меньше, но незначительно. Но все это приводит только к массе неудобств, ведь во время демонтажа объектов для устранения аварии весь дом сидит без воды. А потом детский инвентарь на место не возвращают.