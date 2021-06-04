В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за шквалистого ветра и сильных дождей

В конце рабочей недели усилится ветер и пойдут дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС объявили желтый уровень погодной опасности 4 июня 2021 года. По прогнозу синоптиков, ожидается усиление северо-восточного ветра и сильный дождь.

- Объявлен желтый уровень опасности. Днем, 4 июня, местами по Самарской области ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, сильный дождь и гроза, - сообщили синоптики.

Температура воздуха днем составит +15…+17 градусов, ночью похолодает до +12. По области днем температура будет колебаться в пределах +15…+20 градусов, а ночью столбики термометра опустятся до +9…+14 градусов.

По прогнозу синоптиков, доджи будут продолжаться и в субботу, 5 июня. А уже к воскресенью погода должна наладиться – температура поднимется до +26 градусов, осадков не ожидается.