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Общество4 июня 2021 9:36

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за шквалистого ветра и сильных дождей

Днем 4 июня ожидаются порывы ветра 17-22 м/с и ливни
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В конце рабочей недели усилится ветер и пойдут дожди

В конце рабочей недели усилится ветер и пойдут дожди

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС объявили желтый уровень погодной опасности 4 июня 2021 года. По прогнозу синоптиков, ожидается усиление северо-восточного ветра и сильный дождь.

- Объявлен желтый уровень опасности. Днем, 4 июня, местами по Самарской области ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, сильный дождь и гроза, - сообщили синоптики.

Температура воздуха днем составит +15…+17 градусов, ночью похолодает до +12. По области днем температура будет колебаться в пределах +15…+20 градусов, а ночью столбики термометра опустятся до +9…+14 градусов.

По прогнозу синоптиков, доджи будут продолжаться и в субботу, 5 июня. А уже к воскресенью погода должна наладиться – температура поднимется до +26 градусов, осадков не ожидается.