В Самарской области убили и освежевали беременную самку пятнистого оленя

Браконьер жестоко расправился с беременной оленихой. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейским Пестравского района Самарской области поступила информация, что 32-летний житель Пестравского района причастен к незаконному отстрелу редкого вида животного. Сотрудники ДПС задержали автомобиль с подозреваемым на бетонной плотине через реку Большой Иргиз. За рулем автомобиля находилась 33-летняя женщина, 39-летний мужчина из Самары и 32-летний подозреваемый.

- В ходе досмотра автомобиля, был обнаружен карабин марки «Сайга МК», устройство для бесшумной стрельбы, подствольный фонарь, два ножа, а также разделанная туша животного, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Задержанный пассажир в ходе опроса рассказал, что охотился без лицензии и вне сроков охоты на данный вид животных. Мужчина показал место, где охотился, там же полицейские нашли шкуру пятнистого оленя, голову и эмбрион народившегося детеныша. После длительных поисков была обнаружена также и отстрелянная гильза 7,62 калибра.

В отношении браконьера было возбуждено уголовное дело по пункту а, б части 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба с применением механического транспортного средства». В настоящее время специалисты оценивают причиненный дикой природе ущерб. Жителю Пестравки может грозить полумиллионный штраф и до двух лет лишения свободы.