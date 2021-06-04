В Самарской области сбежал убийца

Полицейские просят сообщить о местонахождении преступника Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области разыскивается убийца, который совершил побег в Сызрани. В настоящее время 60-летний мужчина объявлен в федеральный розыск.

- Андрей Александрович Рябухин, 1961 года рождения, подозревается в совершении тяжкого преступления по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Как известно, убийца скрылся от Сызранского городского суда. Александр Рябухин, уроженец Сызрани и не имеет определенного места жительства.

Полицейские просят всех, кто владеет информацией о его местонахождении, сообщить в муниципальное управление МВД «Сызранское» по телефону 8(8464) 35-58-36, 35-50-00, 33-38-66 или по единому номеру 112.