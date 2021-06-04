В Самарской области будут производить многоразовые жилые комплексы

В "Жигулевской долине" собираются реализовывать новые проекты Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Экспертный совет технопарков региона во главе с министром экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрием Богдановым одобрили 19 новых проектов в сфере высоких технологий. Каждый из них теперь получит статус резидента "Жигулевской долины".

В крупнейшем областном технопарке будут реализованы интересные задумки. Так, технологи придумали smart-тренажер для водных видов спорта и разработали технологии анализа результатов работы образовательной системы (ТАРРОС) с применением искусственного интеллекта. Также в планах резидентов - создание центра по разработке систем контроля за ходом строительства и эксплуатации зданий на основе BIM технологий, расширение производства индивидуальных дентальных имплантатов зубов, открытие двух инжиниринговых центров по производству многоразовых быстровозводимых временных жилых комплексов и не только.

- Сегодня в "Жигулевской долине" успешно развиваются более 250 резидентов с разработками в области информационных технологий, медицины, экологии, здорового образа жизни, автопарома и инжиниринга. Команда нашего технопарка делает все, чтобы они работали в комфортных условиях и имели возможности для реализации проектов и вывода продукции на рынок, - отметил Дмитрий Богданов.