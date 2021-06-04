"Макдональдс" инвестирует в Самарскую область один миллиард рублей

ПМЭФ-2021 получается плодотворным для Самарской области Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарская делегация продолжает участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме. Ко второму дню ПМЭФ-2021 региональная команда достигла ряд интересных и выгодных договоренностей.

- Мы подписали с "Макдональдс" соглашение, в рамках которого компания намерена инвестировать 1 миллиард рублей в открытие новых ресторанов в регионе. Это обеспечит около 800 новых рабочих мест, - сообщил глава минэкономразвития Дмитрий Богданов.

Министр отметил, что компания готова поддерживать детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Партнерство будет полноценным. По словам Богданова, стороны проработают вопрос о том, чтобы и самарские организации делали поставки для пищевого производства.

На ПМЭФ-2021 также подписано соглашение с банком "Открытие". Он работает с субъектами малого бизнеса и готов усилить это направление. Как рассказал Дмитрий Богданов, на форуме также состоялась рабочая встреча с руководством АвтоВАЗа, международными консалтинговыми агентствами и крупнейшими сотовыми операторами. Они помогут в работе самарских ИТ-парков.