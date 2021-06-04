Самарская область вошла в Топ-10 Национального рейтинга состояния инвестклимата АСИ

Самарская область принимает участие в Петербургском экономическом форуме

4 июня состоялся Петербургский международный экономический форум – 2021, где принимала участие делегация от Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. На форуме Агентство стратегических инициатив рассказало, как профессиональное сообщество оценивает действия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса.

Самарская область уже несколько лет улучшает свои позиции в рейтинге, показывая одну из лучших динамик в стране. В 2018 году в Национальном рейтинге состояния инвестклимата АСИ регион находился на 48-м месте, в 2019 году на 24, поднявшись сразу на 24 позиции, а в 2020 году поднялся на 22 место.

В этом году Самарская область совершила скачок сразу на 14 позиций, заняв 8 место в рейтинге. Благодаря системной работе команды губернатора Дмитрия Азарова, Самарская область за четыре года поднялась на 57 позиций Национального рейтинга.