Правительство РФ возлагает большие надежды на НОЦ «Инженерия будущего»

НОЦ «Инженерия будущего» на ПМЭФ-2021 собрал губернаторов регионов и ведущих научных экспертов России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Петербургском международном экономическом форуме состоялось обсуждение научно-технологического потенциала России и роли научно-образовательных центров мирового уровня в развитии экономики. Губернатор Самарской области инициировал дискуссию о дальнейшем развитии научно-образовательного центра «Инженерия будущего».

В настоящее время НОЦ объединяет в равной степени участия пять регионов России - Самарскую, Пензенскую, Ульяновскую, Тамбовскую области и Республику Мордовия. К этому консорциуму присоединилась и Чувашия. Всего в России насчитывается десять научно-образовательных центров мирового уровня, среди которых «Инженерия будущего» является одним из лидеров.

- Успех нашего НОЦ очень прост - это заинтересованное, взаимовыгодное, равное партнерство всех университетов, которые входят в его состав, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев отметил, что государство видит в научно-образовательных центрах важнейший инструмент, который поможет обеспечить страну технологиями, продовольствием и информационной безопасностью.

- За короткий промежуток времени НОЦ «Инженерия будущего» стал лидером, благодаря проделанной работе губернатора Самарской области по привлечению индустриальных партнеров. Здесь стратегия выбирается на 5-10 лет вперед, что дает возможность холдингам работать на опережение, - отметил Владимир Гутенев.

Напомним, что на заседании Совета по научно-образовательным центрам мирового уровня заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко также положительно высказался о НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». По словам чиновника, НОЦ объединил впечатляющий набор партнеров, которые ставят перед собой амбициозные задачи. Правительство РФ отметило цифровых двойников и виртуальные полигоны, созданные центром.

- Первый проект и третий перекликаются с точки зрения локализации промышленного тяжелого программного обеспечения ERP-систем и BIM-технологий. И здесь у нас большие надежды на вас, - сказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.