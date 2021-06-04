В Самарской области от коронавируса умерло ровно 2 тысячи человек

Обновленная статистика по коронавирусу на 4 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опубликованы обновленные статистические данные по коронавирусу в Самарской области на 4 июня 2021 года. Так, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди местных жителей. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 65 062 человек.

Из общего числа инфицированных на сегодняшний день с болезнью справились 62 107 пациентов, в том числе за последние сутки диагноз был снят у 53 человек.

Статистика по смертям достигла отметки в 2 тысячи за всю пандемию в Самарской области. За минувшие сутки было зарегистрировано 10 новых летальных случаев среди больных коронавирусом.