ТОАЗ за 2020 год направил на охрану окружающей среды почти полмиллиарда рублей

На ТОАЗе заботятся об экологии Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ПАО "ТОАЗ", являющееся одним из ведущих производителей аммиака и карбамида в России, направил в 2020 году на поддержку экологии 487 млн рублей. С 2018 по 2020 годы этот показатель для тольяттинского предприятия превысил уже полтора миллиарда рублей.

В "Тольяттиазоте" регулярно принимают меры для снижения общего количества выбросов в атмосферу. За 2020 год их объем с учетом всех структурных подразделений компании составил 9 тысяч тонн. Это на 18 % ниже, чем в 2019 году.

Отметим, что сейчас ТОАЗ утилизирует 41 % углекислого газа, вырабатывающего в ходе производства аммиака. Его используют в качестве сырья для производства карбамида и углекислоты.

"Тольяттиазот" планирует увеличить показатель утилизации еще на 35 %, а общее снижение выбросов углекислого газа в атмосферу составит 26,64 млн Нм3 в месяц. Это произойдет после ввода в эксплуатацию третьего агрегата карбамида. До 2025 года, согласно утвержденной стратегии ТОАЗа, планируют построить четвертый агрегат, который позволит предприятию добиться углеродной нейтральности.

Деятельность организации во много зависит от Волги. Ее экологическое состояние должно быть в порядке, поэтому биологические очистные сооружения ТОАЗа играют ключевую роль. Они очищают не только стоки предприятия, но и другие объекты. Благодаря этому сброс сточных вод за последние шесть лет постепенно сокращается, а очистные сооружения постоянно модернизируются.

В пресс-службе "Тольяттиазота" подчеркивают, что заботятся не только о качестве воды, но и о биоресурсах реки. Так, в 2020 году в Волгу ими было выпущено более 12 тысяч мальков рыб ценных пород. Это в два раза больше, чем в 2019 году.

При поддержке предприятия также ежегодно проводятся мероприятия экологической направленности. Это субботники, восстановление леса, сбор макулатуры и батареек и не только. Забота об экологии - важнейшее направление деятельности предприятия.