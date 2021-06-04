В Самарской области построят еще 10 Макдоналдсов

В Самарской области будут появляться новые Макдоналдсы

В Самарской области появится еще 10 новых ресторанов Макдоналдс. Это произойдет до 2031 года. Сегодня в регионе уже работает 23 точки быстрого питания, они располагаются в трех крупных городах (это Самара, Тольятти и Сызрань). В строительство компания готова инвестировать около миллиарда собственных средств.

- У региона есть колоссальный потенциал и компании интересно развиваться здесь, также мы собираемся привлекать в область. В Самарской области на сегодняшний день работает 23 ресторана, создано 1800 рабочих мест, - отметил гендиректор "Макдоналдса" Марк Карен.

Инвестиционное соглашение губернатор Дмитрий Азаров и руководство компании подписали на ПМЭФ. Глава региона уточнил, что сейчас в Самарской области развивают общественные пространства, они становятся центром притяжения жителей и здесь точно нужны точки общественного питания. В пример он привел набережную в Тольятти, которую сейчас благоустраивают, а также село Ширяево.

- По другим таким территориям, где планируем развивать сферу туризма, мы также приглашаем к сотрудничеству. Мы понимаем, что люди, приезжающие из разных точек мира, знают вашу марку и чувствуют себя комфортно, получая привычную продукцию, - уточнил Азаров.