На самарские пляжи привезли песок, но выгрузить его мешает шторм

На пляжи продолжают завозить песок

В Самаре полным ходом идет подготовка к пляжному сезону. Сейчас к пляжам в районе спуска на ул. Ленинградской причалили баржи с песком. Сейчас рабочие выгружают его на пляж, учитывая синоптическую ситуацию. При первой же возможности, как только заканчивается шторм, работы возобновляются.

- Сегодня уровень воды уже снизился до 29,6 метров и по закону песок можно завозить. В этом году общая масса песка, который будет доставлен на самарские пляжи, достигнет 17,5 тысячи тонн, - рассказал замглавы управления благоустройства профильного департамента мэрии Виктор Ненашев.

Весь песок на пляжи намерены завести до конца недели. Его предварительно очистили и просеяли. Затем водолазы обследуют дно Волги, весь мусор уберут, составят карту глубин, чтобы сформировать зоны для купания детей и взрослых, а также для расстановки буйков.

На пляжах уже установили 32 урны, 14 контейнеров для сбора мусора и два бункера накопителя. После того, как весь песок завезут, на двух спусках оборудуют пляжи для маломобильных групп населения.

Всего будет 8 пляжей: на 1 и 2 очередях набережной, на 4 очереди, в районе Загородного парка, под улицей Советской Армии, в районе Барбошиной поляны, в Красноглинском районе и у санатория "Можайский". А вот пляж в районе Фестивальной поляны будет работать только во время Грушинского фестиваля и проведения форума iВолга. Спасательные посты будут работать на городских пляжах с 9.00 до 21.00 до конца августа, а с сентября - с 9.00 до 00.00.