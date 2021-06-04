На ПМЭФ-2021 обсудили реализацию масштабных проектов партии «Единая Россия» в Самарской области

В Самарской области планируют реализовать несколько масштабным инфраструктурных проектов

Самарская делегация принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме – 2021. Губернатор Самарской области на стратегической сессии партии «Инфраструктурные проекты в регионах - драйвер роста» поделился планами по масштабным проектам в Самарской области.

- Люди ждут этих объектов, и подчеркнул, что необходимо принять все меры для максимального ускорения строительства в регионах, - отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем выступлении на экономическом форуме.

На сегодняшний день поправками «Единой России» к бюджету удалось привлечь 4 миллиарда рублей, которые увеличат финансирование проведения мероприятий по реализации строительства этих объектов.

- Партия работает сейчас в режиме штабов, аккумулируя важную информацию непосредственно от жителей и правительства региона, создавая необходимую синергию, - рассказал губернатор Самарской области, секретарь Самарского реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.

Так, в Самарской области планируется создание магистрали «Центральная», которая позволит в значительной степени решить проблему разгрузки основных магистралей Самары. Также создан проект по строительству и развитию метрополитена в Самаре, а также по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для обеспечения городов Самарско-Тольяттинской агломерации. Строительство железнодорожной ветки и масштабная реконструкция автодороги Тольятти – Ягодное. Будут продолжать развивать индустриальные парки «Преображенка», «Чапаевск» и «Тольятти». Еще один проект жизненно необходим городу – это проект реновации коммунальной инфраструктуры в исторической части Самары. Рассматривается возможность по строительству спортивных сооружений на территории Самарской области.

- По всем направлениям, где партия берется за дело, мы всегда достигаем результата, - отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, благодаря инициативе «Единой России», удалось увеличить финансирование на строительство ФОКОТов, а расходы на ремонт почти тысячи спортзалов в сельских школах будут увеличены на 150 миллионов рублей.