Самарцы в 2020-м году 60 млн раз ездили на трамваях и троллейбусах

В 2020-м году самарцы ездили на трамваях и троллейбусах 60 млн раз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2020-м году самарцы ездили на трамваях и троллейбусах 60 млн раз. Об этом сообщают в городской администрации со ссылкой на заместителя руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрия Тапилина.

- Несмотря на разгар пандемии, в прошлом году услугами предприятия, то есть трамваями и троллейбусами горожане воспользовались 60 миллионов раз – такова статистика перевозок, - цитируют Тапилина в сообщении.

Сейчас в Самаре, чтобы проехать на трамвае или троллейбусе, нужно обязательно надевать маску. Антимасочников из транспорта высаживают.