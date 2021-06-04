Концерты и спортивные состязания: как в «Кошелев-проекте» отметили начало летних каникул

Праздник получился веселым и солнечным

Что может быть важнее детской радости. В Самаре День защиты детей отметили с размахом. В каждом районе прошли тематические мероприятия. Так в «Кошелев-проекте» шумные и веселые праздники для ребят и их родителей организовали сразу на двух площадках. Кстати, День защиты детей совпадает с началом летних каникул, поэтому, несмотря на будний день, к празднику смогли присоединиться ребята любого возраста.

На каждой из двух площадок - в Крутых Ключах у школы № 7 и в «Кошелев-Парке» у школы № 1 – гостей приветствовали яркие ростовые куклы - персонажи из любимых сказок и мультфильмов. Все желающие могли сделать яркий аквагрим или самим взяться за цветные мелки и создали картину на асфальте.

Не обошлось и без подвижных игр. Для тех, кто постарше работали спортивные зоны. Мастер-классы провели именитые спортсмены Самарской области. Так, в «Кошелев-Парке» прошли состязания по гиревому спорту, а в Крутых Ключах - турнир по Русскому жиму от фитнес-клуба «Кошелев-Джим».

В праздничном концерте участвовали юные танцоры и певцы, живущие в «Кошелев-проекте». Среди экстремальных трюков умельцы устроили хождением по битому стеклу и ножам.