Самарская область может получить инфраструктурные кредиты

Александр Живайкин поддержал губернатора на ПМЭФ-2021 Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думы Александр Живайкин поддержал заявления главы региона Дмитрия Азарова на ПМЭФ-2021. Губернатор выступал на стратегической сессии "Инфраструктурные проекты в регионах - драйвер роста" в пятницу 4 июня.

- Он отметил важнейшие запросы жителей: создание магистрали "Центральная", проект по строительству и развитию метрополитена в Самаре, проект по обновлению наземного общественного транспорта, развитие индустриальных парков, проект реновации коммунальной инфраструктуры в исторической части Самары, - отметил Живайкин. - В этот перечень включены те проекты, которые имеют общенациональное и межрегиональное значение.

По словам представителя партии, Самарской область за последние годы доказала, что умеет обращаться и с региональными, и с федеральными средствами даже в непростых условиях. Губерния успешно реализует нацпроекты и сохраняет социальную направленностью бюджета.

На форуме Дмитрий Азаров рассказал о прорывных технология и важных инфраструктурных проектах. Александр Живайкин уверен, что хорошие показатели региона позволят ему получить новый мощный инвестиционный ресурс. В "Единой России" уже заявили, что подготовят заявки на инфраструктурные кредиты.