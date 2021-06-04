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Общество4 июня 2021 16:05

В Самаре по требованию прокуратуры из медсанчасти уволили сына главврача

Главному врачу объявили выговор
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре по требования прокуратуры уволили сына главврача

В Самаре по требования прокуратуры уволили сына главврача

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре по требованию прокуратуры уволили главврача медсанчасти №2 в Промышленном районе. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как было установлено во время проверки, главврач принял на работу своего сына. В соответствии с законодательством, если на работу принимают сотрудника, из-за чего возникает конфликт интересов, наниматель должен создать такие условия, чтобы не складывалась ситуация, когда работник может получить дополнительные выгоды.

В региональной минздрав прокуратура направляла постановление. Главному врачу в итоге объявлен выговор, его сын уволен.