Ветряные электростанции построят в Самарской области

В Петербурге на форуме заключили соглашение о строительстве ветроэлектростанций

В Самарской области начнут строить ветроэлектростанции. Соответствующее соглашение подписали губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор ООО "УК "Ветроэнергетика" Александр Чуваев во время Петербургского международного экономического форума.

В соответствии с соглашением, в регионе в 2022-2023-м годах построят ветроэлектростанции мощностью 300 МВт. Ожидается, что энергию они начнут поставлять в четвертом квартале 2022 года.

- Это не только инвестиции, не только экономическая составляющая. Важнейшая составляющая – экологическая. Вопросам экологии мы уделяем все больше и больше внимания. Это запрос времени. Запрос, который сегодня формирует общество, – сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.