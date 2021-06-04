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Общество4 июня 2021 17:37

В Самаре хотят отдать в собственность жильцов дворы в нескольких районах города

Сейчас идут работы по поиску подрядчика, который проведет межевание
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Жильцы смогут использовать дворы по собственному усмотрению

Жильцы смогут использовать дворы по собственному усмотрению

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в нескольких районах города в собственность жильцов хотят передать дворы. Соответствующая информация об этом содержится на сайте Госзакупок.

Делается это для того, чтобы передать земельные участки в собственность жильцов многоквартирных домов, а люди смогут использовать территорию по собственному усмотрению. Предполагается, что жильцы будут более эффективно размещать разные объекты во дворах, но, при этом, речи о том, что им придется за свой счет обустраивать двор, не идет.

Сейчас ведется поиск подрядчика, который сделает работу по постановке на кадастровый учет земельных участков, занятых многоквартирными домами в соответствии с действующими проектами межевания территорий.

Опубликован перечень территорий для подготовки проектов межевания. Работы по межеванию территорий, в соответствии с контрактом, планируют завершить в октябре этого года.