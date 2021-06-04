На Московском шоссе в Самаре перекроют движение

В Самаре временно перекроют движение на Московском шоссе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на Московском шоссе временно перекроют движение. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Закроют две крайние полосы в направлении из города на участке между улицами Гастелло и Советской Армии.

Ограничения вводятся, поскольку специалисты выявили повреждение на магистральном трубопроводе под проезжей частью.

Движение будет закрыто с 3 часов ночи 5 июня до 6 утра 7 июня. Общественный транспорт при этом в движении ограничивать не будут, автобусы поедут как обычно по свободным полосам.