В Самаре создадут лабораторию испытаний электротехники по международным стандартам

В Самаре создадут лабораторию для испытаний и сертификаций электротехнической продукции

В Самаре создадут лабораторию для испытаний и сертификаций электротехнической продукции по стандартам Международной электротехнической комиссии (МЭК). Соответствующее соглашение подписано в четверг, 4 июня, во время Петербургского международного экономического форума. Соглашение подписали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор управляющей организации Владимир Шатунин со стороны Электрощит Самара.

Система сертификации МЭК применяется во многих странах, кроме того, ряд государств, закупающих оборудование в России, переходят к стандартам международной комиссии. Сейчас в стране нет лаборатории, работающей по стандартам МЭК.

Как отметил Денис Мантуров, соглашение позволит нарастить экспорт и в целом обеспечить стабильную работу индустрии.

- Денис Валентинович Мантуров во время своего визита в Самару ознакомился с проектом и дал соответствующие поручения, что значительно ускорило реализацию проекта. Сегодня – финализация оформления документов, – сказал глава региона Дмитрий Азаров.