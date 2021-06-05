В Самарской области в выходные останутся дожди, но погода станет лучше

Погода в Самарской области налаживается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Самаре и области на уходящей неделе была не самая приятная, но в первые выходные лета ситуация улучшится. Синоптики считают, что осадков станет меньше, а температура воздуха будет повышаться.

— В предстоящие сутки, 5 июня, сохранятся дожди, местами будет сильный и порывистый ветер. В дальнейшем осадки с ростом атмосферного давления будут носить кратковременный характер, — сообщили в Приволжском УГМС.

В Самаре в субботу, 5 числа, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ожидается восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса выше нуля. В Тольятти и Сызрани пройдут кратковременные дожди.

В ночь на воскресенье, 6 июня, температура опустится до 13 градусов, но уже днем поднимется до 26. Осадки 6 числа также возможны. Ветер станет слабее.