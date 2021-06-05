В Самаре двое экс-полицейских неудачно пытались «крышевать» игорный бизнес

Обвиняемым уже вынесли приговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор двум бывшим борцам с коррупцией из ОЭБиПК УМВД по городу — Евгению Сарматину и Вячеславу Кошкину. Их, а также двух местных жителей Алексея Григорьева и Алексея Матюнина признали в целой серии преступлений. В зависимости от роли каждого следователи вменили им мошенничество и получение взятки, а также посредничество в этих процессах.

— В январе 2019 года двое местных жителей решили организовать деятельность по созданию игорных клубов. Для беспрепятственного функционирования терминалов они обратились к Григорьеву и Матюнину, которые бы на регулярной основе передавали деньги полицейским за покровительство, — рассказывают в СУ СК России по региону.

Обвиняемые в свою очередь решили большую часть средств оставлять себе. За несколько месяцев получили от организаторов незаконного бизнеса 2 миллиона 475 тысяч рублей. В июне 2019 Матюнин и Григорьев передали часть средств, а именно 350 тысяч рублей, Сарматину и Кошкину — тогда еще действующим офицерам. Злоумышленники не учитывали, что Кошкин, будучи оперативником, никак не мог им помочь.

После того, как силовики получили деньги, их задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области.

— Сарматину и Кошкину назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Григорьеву и Матюнину — реальный срок. Их на 3 года и 1 месяц отправили в колонию общего режима, — отмечают следователи.