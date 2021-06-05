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Происшествия5 июня 2021 10:18

В Самарской области девятиклассника уличили в надругательстве над пятилетним мальчиком

По факту совершения иных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 мая правоохранители возбудили уголовное дело на девятиклассника из Тольятти. 15-летнего ученика кадетской школы подозревают в надругательстве над своим пятилетним знакомым.

- В начале мая в лесу в Ставропольском районе Самарской области он совершил в отношении потерпевшего иные действия сексуального характера. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 132 УК РФ, - сообщил "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас расследование продолжается. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.