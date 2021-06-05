В Самарской области девятиклассника уличили в надругательстве над пятилетним мальчиком

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 мая правоохранители возбудили уголовное дело на девятиклассника из Тольятти. 15-летнего ученика кадетской школы подозревают в надругательстве над своим пятилетним знакомым.

- В начале мая в лесу в Ставропольском районе Самарской области он совершил в отношении потерпевшего иные действия сексуального характера. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 132 УК РФ, - сообщил "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас расследование продолжается. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.