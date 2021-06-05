Скоростные поезда из Самары в Тольятти будут ездить через аэропорт Курумоч

Дмитрий Азаров заявил о ряде интересных проектов в Самарской области Фото: Предоставлено "Комсомолке"

4 июня завершилась деловая программа XXIV Петербургского международного экономического форума. Делегация Самарской области работал там со 2 июня и достигла ряд важных договоренностей.

Мы заключили соглашения, которые обеспечат региону 60 миллиардов инвестиций в экономику и позволят создать 12200 рабочих мест. А это благосостояние жителей, доходы самарских семей, - заявил по итогам ПМЭФ-2021 глава региона Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что рабочих мест может стать еще больше. Многие проекты имеют перспективу реализации следующих этапов, и в будущем там может появиться еще 10 тысяч вакансий.

Дмитрий Азаров выделил и самый крупный инвестиционный проект, по которому достигнуты договоренности. Речь идет о сотрудничестве с компанией "Ветропарки". В Самарской области появится ветроэнергетика:

- Проект будет реализован на территории Красноармейского района. Все больше людей озабочены вопросами экологии, и реагируя на этот общественный запрос мы принимаем решения.

Глава региона добавил, что 4 июня на пленарном заседании Самарскую область отметил президент России Владимир Путин. Он назвал губернию динамично развивающейся и не боящейся брать на себя ответственность.

Самара и область попали на восьмое место в рейтинге привлекательности АСИ. Дмитрий Азаров подчеркнул, что есть цель - попасть в пятерку - и для этого предстоит работать еще больше. Власти к такому ритму готовы:

- Мы уже подготовили и направили заявку на инфраструктурное развитие нашего региона более чем на 70 миллиардов рублей. По большинству идей уже есть проектно-сметная документация, а такой важнейший проект как скоростное железнодорожное сообщение между Самарой и Тольятти через аэропорт Курумоч уже включен в инвестиционную программу РЖД.

Реализацию проекта, о котором сказал губернатор, планируют начать уже в 2021 году.