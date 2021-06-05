В Самаре в Волге затонул теплоход

Теплоход полностью затонул ФОТО: Подслушано Самара
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Сегодня утром, в субботу 5 июня, в Самаре произошло серьезное ЧП. Примерно в 11:10 в Волге в районе острова Поджабный начал уходить под воду теплоход "Барракуда".
- Это произошло во время буксировки земснаряда. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Сейчас на место событий отправлены спасатели ПСС области и Центра ГИМС ГУ МЧС. Им предстоит обследовать акваторию реки Волги.
Специалисты выясняют причину затопления. По факту случившегося проводится проверка.