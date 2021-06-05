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Общество5 июня 2021 12:19

Коронавирус убил 12 жителей Самарской области

В регионе за сутки опасной инфекцией заболели еще 73 человека
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Врачи просят людей не забывать про маски

Врачи просят людей не забывать про маски

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опубликованы последние данные по заболеваемости коронавирусом в Самарской области. 5 июня в регионе подтвердились еще 73 случая заболевания. Общее количество инфицированных с начала пандемии теперь - 65135 человек.

- Скончались за сутки в регионе 12 местных жителей. Всего с весны прошлого года умерли уже 2012 зараженных, - сообщают на сайте СтопКоронавирус.РФ.

Многим с недугом удается справиться. В регионе за минувший день вылечились еще 63 пациента.

Специалисты напоминают, что продолжается вакцинация от covid-19. Кроме того, не забывайте носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.