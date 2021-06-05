В Самарской области тысячи людей смогут получить работу на заводе по производству дверей

Соглашение подписано на ПМЭФ-2021 Фото: Предоставлено "Комсомолке"

4 июня на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором компании "Феррони" Мариной Павловой. Организация является крупнейшей по производству металлических дверей и комплектующих к ним в нашей стране.

Сотрудничать стороны будут в рамках реализации инвестиционного проекта "Строительство завода противопожарных дверей в ОЭЗ Тольятти. Благодаря договору, регион получит 6 млрд рублей инвестиций. На предприятии будет создано почти 1500 новых рабочих мест.

- Мы давно и успешно сотрудничаем с самарским регионом. Нам здесь комфортно и мы надеемся, что дальнейшее взаимодействие будет таким же эффективным, - заявила Марина Павлова.

Сейчас реализации проекта находится уже на завершающей стадии. Уже в июле 2021 года в Самарской области, правительство которой приложило немало усилий для реализации этой идеи, крупнейшей производство металлических дверей в России должно быть открыто.

На форуме руководители "Феррони" также подписали договор с фондом "Сколково". Производители дверей занимаются исследовательской деятельностью на площадке регионального оператора нового партнера - технопарка "Жигулевская долина" - и планирует продолжать эту работу. Объем инвестиций для губернии по всем запланированным проектам должен составить более 15 млрд рублей.