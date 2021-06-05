В Самарской области после жуткого ДТП с фурами образовалась большая пробка

Последствия аварии оказались жуткими Фото: скриншот

Сегодня днем, в субботу 5 июня, в Самарской области произошло серьезное ДТП. На 898 километре трассы М-5 Урал в Сызранском районе столкнулись несколько автомобилей, в результате чего одну из фур занесло в кювет.

- Это произошло примерно в 15:30. Произошло столкновение трех грузовых транспортных средств. По предварительной версии, водитель одного из них допустил выезд на встречную полосу, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Водитель грузовика, попавшего в аварию, госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и медики. По факту случившегося проводится проверка. На трассе из-за инцидента образовалась пробка.