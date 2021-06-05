В Самарской области директора дома культуры поймали на коррупции

Полицейские разобрались в обстоятельствах мошенничества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Самарской области закончили разбираться в уголовном деле 57-летней женщины - директора дома культуры. Ее обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Несколько лет назад женщина попалась сотрудникам отделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

- В октябре 2016 года она фиктивно трудоустроила на работу своего родственника. Он не давал своего согласия, но получил одну из вакантных должностей, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Для оформления договора обвиняемая предоставила копии документов и реквизиты банковской карты, которые были в ее распоряжении. На нее впоследствии начислялась зарплата. За семь месяцев из бюджета муниципалитета на счет злоумышленницы было перечислено свыше 28 тысяч рублей.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурантке может грозить до 6 лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа.