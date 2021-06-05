В Тольятти пара влюбленных занималась торговлей наркотиками

Запрещенные вещества у подозреваемых изъяты Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На днях сотрудники ОНК Управления МВД по Тольятти на строительной площадке возле многоквартирного дома задержали 21-летнего местного жителя и его 23-летнюю спутницу. Во время досмотра у парня, ранее судимого за кражу, нашли 10 свертков с метилэфедроном, а у его сожительницы - четыре. Расфасованный порошок нашли и у них дома.

- Всего у пары обнаружено более 12 граммов наркотических средств, что относится к крупному размеру. По информации полицейских, они хотели запрещенные вещества сбыть, - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемые уже заключены под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Канал поставки наркотика в регион устанавливается. Расследование продолжается.