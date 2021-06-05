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Общество5 июня 2021 16:32

На Самарскую область надвигаются гроза и сильнейший ветер

5 июня в Самарской области снова ожидается не самая комфортная погода
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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В Самарской области ждут грозу

В Самарской области ждут грозу

Фото: Из личного архива

В Приволжском УГМС заявили, что в Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Ухудшение условий на улице ждет в ближайшие несколько часов жителей южной половины региона.

- 5 июня в ближайшие 1-3 часа ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду, - отмечают синоптики.

Такая картина сохранится как минимум до конца субботы. Сотрудники областного ГУ МЧС призывают граждан быть осторожными, не ходить под деревьями и, по возможности, не выходить из дома.