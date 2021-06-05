На Самарскую область надвигаются гроза и сильнейший ветер

В Самарской области ждут грозу Фото: Из личного архива

В Приволжском УГМС заявили, что в Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Ухудшение условий на улице ждет в ближайшие несколько часов жителей южной половины региона.

- 5 июня в ближайшие 1-3 часа ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду, - отмечают синоптики.

Такая картина сохранится как минимум до конца субботы. Сотрудники областного ГУ МЧС призывают граждан быть осторожными, не ходить под деревьями и, по возможности, не выходить из дома.