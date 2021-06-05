Тольяттинский "Акрон" подписал контракт с Азаровым

Владимир Азаров вернулся в Тольятти Фото: скриншот

Тольяттинский "Акрон", который готовится к новому сезону в ФНЛ, объявил о приобретении новичка. Первым летним трансфером команды стал крайний полузащитник Владимир Азаров. Он перешел из армянского "Ноа".

- Азарову 27 лет. Он является воспитанником "Академии футбола имени Юрия Коноплева", - рассказывают в пресс-службе клуба.

Ранее хавбек выступал за Сибирь из Новосибирска, откуда он родом. В ереванский "Ноа" Владимир перебрался летом 2019 года. Там он записал на свой счет 17 голов и семь ассистов в 51 игре.

Контракт с футболистом рассчитан на три года.