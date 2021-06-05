В Самаре наказали мужчину, из-за которого на ребенка упала глыба снега

ЧП произошло на улице Физкультурной Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Промышленном районном суде областной столицы вынесли приговор местному жителю. Его признали виновным по части 1 статьи 238 УК РФ - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- Установлено, что в январе 2021 года обвиняемый, оказывая услуги в рамках гражданско-правового догова, не принял мер для очистки кровли дома на улице Физкультурной от снега и наледи, - рассказывают в СУ СК России по Самарской области.

Из-за халатных действий фигуранта произошло ЧП. На 13-летнего мальчика упала снежная глыба. Ребенок получил травмы, но, к счастью, сейчас ему ничего не угрожает.

Во время следствия обвиняемый добровольно возместил пострадавшему моральный ущерб. Служители Фемиды строго наказывать подсудимого не стали и назначили ему штраф в размере 7 тысяч рублей.