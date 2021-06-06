Самарские хирурги внедрили новый вариант операционного лечения паховых грыж у девочек

Фото из операционной. Предоставлено ГБУЗ «Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н. Ивановой»

Хирурги Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой внедрили лапароскопическую методику лечения паховых грыж у девочек - Лапароскопическая герниопластика методом P.I.R.S. (Percutaneous Internal Ring Suturing). Данная операция проводится с помощью эндоскопических технологий, через маленький прокол в области пупка, размером 3-5 мм. Лечение получается более эффективным, а следов операции почти не остается. Еще одно преимущество варианта, предложенного самарскими хирургами, сокращение сроков восстановления и послеоперационной боли.

- Грыжи у детей это, как правило, врожденная патология, обусловленная незаращением влагалищного отростка брюшины, - рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Евгений Новоженов. - При повышении давления в брюшной полости, внутренние органы могут попасть в этот отросток (грыжевой мешок). У мальчиков, это, как правило, кишечник, а у девочек – чаще яичник. Это может привезти к травме органов, попавших в грыжевой мешок, а при ущемлении, к нарушению кровоснабжения и некрозу. Поэтому такая проблема требует срочного оперативного вмешательства, особенно у девочек, поскольку яичник важный и нежный орган. Ребенка лучше оперировать в плановом порядке по установлению диагноза.

При стандартном методе хирургического лечения грыжи разрез делается в области пахового канала, затем выделяется грыжевый мешочек, и рана послойно ушивается.

Лапароскопический метод позволяет провести чрескожное ушивание брюшины у внутреннего пахового кольца со стороны брюшной полости. Через прокол устанавливается порт с камерой (лапароскоп) для визуализации и контроля чрескожного ушивания. При этом у врача есть возможность осмотреть всю брюшную полость и, при необходимости, провести одномоментную коррекцию и с другой стороны.

Данную операцию врачи проводят в рамках ОМС.