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Здоровье6 июня 2021 9:19

Самарские хирурги внедрили новый вариант операционного лечения паховых грыж у девочек

Операция проходит через небольшой прокол, благодаря чему маленький пациент быстрее восстанавливается, а шрам остается почти незаметным
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Фото из операционной. Предоставлено ГБУЗ «Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н. Ивановой»

Фото из операционной. Предоставлено ГБУЗ «Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н. Ивановой»

Хирурги Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой внедрили лапароскопическую методику лечения паховых грыж у девочек - Лапароскопическая герниопластика методом P.I.R.S. (Percutaneous Internal Ring Suturing). Данная операция проводится с помощью эндоскопических технологий, через маленький прокол в области пупка, размером 3-5 мм. Лечение получается более эффективным, а следов операции почти не остается. Еще одно преимущество варианта, предложенного самарскими хирургами, сокращение сроков восстановления и послеоперационной боли.

- Грыжи у детей это, как правило, врожденная патология, обусловленная незаращением влагалищного отростка брюшины, - рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Евгений Новоженов. - При повышении давления в брюшной полости, внутренние органы могут попасть в этот отросток (грыжевой мешок). У мальчиков, это, как правило, кишечник, а у девочек – чаще яичник. Это может привезти к травме органов, попавших в грыжевой мешок, а при ущемлении, к нарушению кровоснабжения и некрозу. Поэтому такая проблема требует срочного оперативного вмешательства, особенно у девочек, поскольку яичник важный и нежный орган. Ребенка лучше оперировать в плановом порядке по установлению диагноза.

При стандартном методе хирургического лечения грыжи разрез делается в области пахового канала, затем выделяется грыжевый мешочек, и рана послойно ушивается.

Лапароскопический метод позволяет провести чрескожное ушивание брюшины у внутреннего пахового кольца со стороны брюшной полости. Через прокол устанавливается порт с камерой (лапароскоп) для визуализации и контроля чрескожного ушивания. При этом у врача есть возможность осмотреть всю брюшную полость и, при необходимости, провести одномоментную коррекцию и с другой стороны.

Данную операцию врачи проводят в рамках ОМС.