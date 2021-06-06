В Самаре появилась памятная табличка в честь инициатора создания нацпарка «Самарская Лука»

Фото предоставлено Самарским областным историко-краеведческим музеем им. П. В. Алабина

В субботу, 5 июня, в музее имени П. В. Алабина в Самаре торжественно открыли памятную табличку, посвящённую самарскому краеведу и общественнице Татьяне Тезиковой.

Татьяна Тезикова работала в музее имени П. В. Алабина с 1966 и до 1993 года, тогда он еще занимал здание польского костела на улице Фрунзе. Долгое время она возглавляла отдел природы, вела активную общественную деятельность. При ней была разработана и внедрена концепция природно-экологической экспозиции музея. В 1966 году при ее участии был восстановлен Жигулевский заповедник. Ведущую роль Татьяна Тезикова сыграла и в создании Национального парка «Самарская Лука» в 1984 году.

Во время торжественной церемонии, воспоминаниями о Татьяне Владимировне поделились представители научного сообщества, общественных организаций и музея. Коллеги и ученики вспоминают ее как "своеобразную, хрупкую, экспрессивную" женщину, страстно увлеченную и последовательную в своём деле защиты природы. Она буквально забрасывала письмами, телеграммами и прошениями влиятельных людей Советского Союза и не смело могла зайти в любую дверь, чтобы отстоять свою точку зрения и идею создание особо охраняемых природных территорий.