Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с Днем города

6 июня - День Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 6 июня, жители Тольятти отмечают День города. С праздником их поздравил и глава области Дмитрий Азаров. Как отметил губернатор, Тольятти – самый крупный город в России из нестоличных мегаполисов с колоссальным потенциалом роста.

- Это стратегический центр автомобилестроительной, нефтехимической промышленности России с успешными инвестиционными площадками - особой экономической зоной, территорией опережающего социально-экономического развития, технопарком «Жигулевская долина», - заявил Дмитрий Азаров. - Тольятти – город президентского внимания. В период пандемии, как и в самые трудные годы, глава государства вновь оказал беспрецедентную поддержку АВТОВАЗу. Благодаря усилиям регионального правительства, поддержке федеральной власти и лично Владимира Владимировича Путина в Автограде создана крепкая основа для продолжения масштабных преобразований.

Также в своем поздравлении губернатор Самарской области отметил, что новый импульс экономике Тольятти и всей губернии придаёт реализация крупнейшего инфраструктурного проекта государственно-частного партнерства - строительство трассы «Европа – Западный Китай» и старт совместного с ОАО «РЖД» проекта железнодорожного сообщения в ОЭЗ.

Дмитрий Азаров также заявил, что городское пространство Тольятти становится все более комфортным и уютным. В частности, мечта горожан о реконструкции набережной может быть реализована в ближайшее время.

- Тольятти вызывает у меня самые теплые чувства и воспоминания: начало моей трудовой биографии связано с этим замечательным городом, с его людьми – талантливыми, отзывчивыми, заряженными позитивной энергией, готовыми неустанно трудиться на благо своего родного города. И потому успехи и достижения тольяттинцев всегда искренне радуют, - добавил Дмитрий Азаров. - Нужно сохранить взятый темп обновления, продолжить движение вперед, делами подтвердить, что Тольятти – локомотив региональной и российской экономики, инновационный город, устремленный в будущее. Дорогие тольяттинцы! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых побед! С днем рождения нашего любимого и легендарного Тольятти!