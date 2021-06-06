Водитель, зажатый в покорёженной фуре на трассе М-5 в Самарской области, в тяжелом состоянии в больнице

Мужчина от полученных травм умер в больнице Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

Стало известно, что состояние водителя большегруза, который стал участником серьёзного ДТП в Сызранском районе Самарской области. Напомним, авария произошла в субботу 5 июня. На 898 километре автодороги М-5 Урал столкнулись три большегрузные машины. Камаз ехал со стороны Самары в Москву, у пути он совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным большегрузом DAF с полуприцепом. После столкновения в него врезался второй большегруз DAF, который двигался в попутном направлении.

Одного из водителей спасателям пришлось буквально вырезать из груды покорёженного метала, которая когда-то была автомобильной кабиной. Как сообщает КТВ-Луч со ссылкой на источник в ЦГБ Сызрани, водитель фуры с украинскими номерами ДАФ, находится в тяжелом состоянии. Он получил наибольшие повреждения после аварии. Известно, что мужчине примерно 60 лет.

Также по данным КТВ-Луч, в больнице находится также водитель Камаза. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и переломы.